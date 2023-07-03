На восточном фронте численность российской группировки составляет более 180 тысяч человек.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Там (на Лимано-Купянском направлении) собрана достаточно мощная группировка – более 120 тысяч вражеских войск. По всей нашей зоне – более 180 тысяч солдат России. На Бахмутском – где-то в районе 50 тысяч", – рассказал Череватый.

Ранее мы писали, что, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, недавно Россия перебрасывала наиболее боеспособные части под прикрытием артиллерии и авиации из Запорожской области под Бахмут.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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