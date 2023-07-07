Украине сложно и наступать, и обороняться из-за нехватки дальнобойных вооружений.

Об этом президент Украины заявил на брифинге в Чехии.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разбить врага", — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас преимущество в дистанции поражения по-прежнему сохраняется у россиян.

Он призвал США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и сообщил, что ведутся переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых уже имеющихся в украинской армии систем.

Накануне Зеленский упрекнул Запад в промедлении с поставками оружия и заявил, что "бросать наших людей на растерзание российским дальнобойным оружием было бы просто бесчеловечно".

Глава американского Генштаба Милли сказал недавно, что решения относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS должен принять Байден, но он его пока ещё не принял.