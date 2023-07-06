Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленными темпами
Контрнаступление ВСУ должно было начаться раньше, но затянулось из-за сроков поставки вооружений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
"Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, однако я говорил им, как и главам европейских государств, что мы хотели бы открыть контрнаступление раньше, и для этого нам нужно оружие и другие материалы", - сказал президент.
По словам Зеленского, из-за более позднего начала контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем могло бы.
"У армии РФ было больше времени заминировать обширные территории и создать оборонительные линии", - заявил президент.
По некоторым направлениям Украина "даже не может думать" о начале контрнаступления, так как нет соответствующего вооружения.
"Бросать наших людей на растерзание российским дальнобойным оружием было бы просто бесчеловечно", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский говорил, что хочет показать результаты наступления украинской армии до саммита НАТО.
А накануне командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что наступление идет по плану.