Командующий Сухопутных войск сообщил, что наступление идет по плану
Украинское наступление идет по плану, заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский в интервью ABC News.
При этом он отрицает, что Запад подталкивает Киев к наступлению, о чем ранее говорил главком Валерий Залужный.
"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны", - сказал Сырский.
По его словам, "враг несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих".
Сырский выразил уверенность, что Украина освободит Бахмут.
Также свои комментарии американскому телеканалу дал Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая ведет наступление на юге.
По его словам, ситуация там "стабильная", и "главное, что Украина еще не использовала весь свой потенциал". Однако заявил о потерях техники.
"Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет", - отметил генерал.
По словам украинских командиров, цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о смене стратегии во время наступления.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал испанской газете El Mundo о причинах медленного наступления ВСУ.