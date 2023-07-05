Украинское наступление идет по плану, заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский в интервью ABC News.

При этом он отрицает, что Запад подталкивает Киев к наступлению, о чем ранее говорил главком Валерий Залужный.

"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны", - сказал Сырский.

По его словам, "враг несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих".

Сырский выразил уверенность, что Украина освободит Бахмут.

Также свои комментарии американскому телеканалу дал Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая ведет наступление на юге.

По его словам, ситуация там "стабильная", и "главное, что Украина еще не использовала весь свой потенциал". Однако заявил о потерях техники.

"Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет", - отметил генерал.

По словам украинских командиров, цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о смене стратегии во время наступления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал испанской газете El Mundo о причинах медленного наступления ВСУ.