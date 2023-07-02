Сырский опубликовал видео уничтожения украинскими военными вражеского склада под Бахмутом
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео уничтожения полевого склада вооружения россиян возле Бахмута.
По его словам, артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады получила данные о расположении полевого склада БК россиян. Они размещались недалеко от поселка Ягодное, Бахмутского района Донецкой области.
В результате точным выстрелом украинские войска попали в состав и уничтожили вооружение армии РФ.
Напомним, также сегодня заместитель министра обороны Александр Павлюк опубликовал видео уничтожения полевого склада оккупантов вместе с военными.
Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.
Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.
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