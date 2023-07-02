Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео уничтожения полевого склада вооружения россиян возле Бахмута.

По его словам, артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады получила данные о расположении полевого склада БК россиян. Они размещались недалеко от поселка Ягодное, Бахмутского района Донецкой области.

В результате точным выстрелом украинские войска попали в состав и уничтожили вооружение армии РФ.

Напомним, также сегодня заместитель министра обороны Александр Павлюк опубликовал видео уничтожения полевого склада оккупантов вместе с военными.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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