Заместитель министра обороны Александр Павлюк опубликовал видео уничтожения полевого склада оккупантов вместе с военными.

"Работа самоходного артиллерийского и Артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 отдельной штурмовой бригады", - написал Павлюк.

Также он отметил, что уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом подтверждено.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о ликвидации российского штаба и склада горюче-смазочных материалов РФ в пригороде Бердянска.

Кроме того, сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.

Также в Украине официально прокомментировали бои у Антоновского моста под Херсоном. Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала к "информационной тишине" и заявила, что идет "мощная боевая работа" с акцентом на контрбатарейной борьбе через Днепр. Ранее россияне заявили о мини-плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра, под уцелевшими конструкциями Антоновского моста.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.