В Украине официально прокомментировали бои у Антоновского моста под Херсоном. Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала к "информационной тишине" и заявила, что идет "мощная боевая работа" с акцентом на контрбатарейной борьбе через Днепр.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

"В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. И очень осложнена эта боевая работа", – сказала Гуменюк.

Напомним, россияне заявили о мини-плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра, под уцелевшими конструкциями Антоновского моста.

Позавчера туда был удар ракетой "Искандер", после чего пролет моста упал. Далее назначенные Россией "власти" сообщили о ликвидации плацдарма, но ряд военных блогеров РФ заявил, что бои еще идут.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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