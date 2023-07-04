Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщает о смене украинской стратегии на данном этапе наступления.

Сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не продвижении вперед.

"Задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии. Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено", - пишет Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, содержание которого знает ограниченный круг лиц.

Накануне Залужный рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ и раскритиковал Запад, который заставляет ВСУ наступать без авиации.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

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