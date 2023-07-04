Украине потребуется еще "два-три контрнаступления", чтобы выйти на границы 1991 года.

Об этом заявил бывший советник ОП Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Но он не уверен, что западные союзники дадут оружие для этих операций в нужном объеме и вовремя.

"А теперь возникает вопрос: а дадут ли нам на второе-третье наступление? Что дадут и когда? И если мы дадим им (россиянам - Ред) возможность опять девять месяцев закапываться, то даже с F-16 нам будет очень-очень непросто", - сказал Арестович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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