Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

"ВСУ сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной иногда до 30 километров. Союзникам в Нормандии во времена Второй мировой войны понадобилось 7-10 недель, чтобы преодолеть укрепления нацистов. Украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не действуют быстрее. Сделанные в апреле спутниковые снимки демонстрировали, что Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, чтобы замедлить любое продвижение Украины", — заявил Бауэр.

Ранее в Белом доме аналогичным образом объяснили замедление украинского наступления. Там сослались на погоду и долгие месяцы, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.

Между тем главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post сказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск.