В правительстве Чехии объявили о намерении предоставить Украине боевые вертолёты, боеприпасы и авиастимуляторы, обучающие управлять самолетами F-16.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Пётр Фиала по итогам его встречи с находящимся в республике с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

Республика, по словам Фиалы, продолжит оказывать посильную помощь Украине во всех возможных областях, включая оборонную.

"Чехия поможет с обучением военных пилотов, включая лётчиков для истребителей F-16", — заявил Фиала. Прага, в частности, передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы ознакомительные этапы обучения лётчиков проходили непосредственно в Украине.

Касательно предстоящего саммита Североатлантического альянса, премьер Чехии выразил надежду, что "все союзники по НАТО поддержат Украину в реализации её планов по вступлению в НАТО".

"Украина может рассчитывать на голос Чехии", — подчеркнул Фиала.

Тем временем Румыния подтвердила, что станет хабом для обучения украинских пилотов на F-16. Этот вопрос обсудил Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT).

Ранее Чехия объявила о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы "КУБ".

Кроме этого, Украина и Чехия смогут совместно производить оружие, боеприпасы и ремонтировать танки.