Украинское наступление "продвигается", но "мы хотим сделать это быстрее".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Он повторил не раз озвученный властями Украины тезис о том, что наступление "идет по плану" и "инициатива на нашей стороне".

"Мы все хотели бы видеть это контрнаступление завершенным за более короткий период времени, но есть реальность. Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте", - заверил Зеленский.

По его словам, ускорить продвижение могли бы истребители F-16 и дополнительные поставки другой боевой техники.

"С другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, проволочки приведут к большему количеству потерянных жизней", - сказал президент.

Однако он повторил, что военное руководство по-прежнему уверено, что операция проходит по плану, хотя и "слишком рано" сообщать о крупных успехах.

Напомним, на днях глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.

Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ должно было начаться раньше, но затянулось из-за сроков поставки вооружений.

Также Зеленский говорил, что хочет показать результаты наступления украинской армии до саммита НАТО.