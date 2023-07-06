Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинское наступление "продвигается", но "мы хотим сделать это быстрее".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Он повторил не раз озвученный властями Украины тезис о том, что наступление "идет по плану" и "инициатива на нашей стороне".

"Мы все хотели бы видеть это контрнаступление завершенным за более короткий период времени, но есть реальность. Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте", - заверил Зеленский.

По его словам, ускорить продвижение могли бы истребители F-16 и дополнительные поставки другой боевой техники.

"С другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, проволочки приведут к большему количеству потерянных жизней", - сказал президент.

Однако он повторил, что военное руководство по-прежнему уверено, что операция проходит по плану, хотя и "слишком рано" сообщать о крупных успехах.

Зеленский рассказал, что может ускорить наступление ВСУ

Напомним, на днях глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.

Ранее в интервью американскому телеканалу CNN Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ должно было начаться раньше, но затянулось из-за сроков поставки вооружений.

Также Зеленский говорил, что хочет показать результаты наступления украинской армии до саммита НАТО.

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