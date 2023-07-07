Бронированный мостоукладчик . Фото - pinterest.ca

Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи.

В него вошли:

  • еще один передвижной мост Beaver;
  • еще один бронированный мостоукладчик Beaver;
  • инженерная бронированная машина DACHS;
  • шесть большегрузных тягачей 8x8 HX81 и к ним три полуприцепа;
  • три комплекта средств радиоэлектронной борьбы;
  • два противодроновых радара.

В прошлый пакет военной помощи для Украины вошли: 1 радиолокационная система среднего радиуса действия TRML-4D, 3 передвижных моста BIBER, оборудование для разминирования, несколько грузовых и патрульных машин для пограничников.

Ранее немецкое командование собиралось предоставить Украине ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard, заявил, что противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинской армии, а Германия и партнеры по НАТО сделают все возможное, чтобы помочь усилить противоракетную оборону.

Вместе с этим, Германия выступила против передачи Украине американских кассетных боеприпасов, которые запрещены конвенцией европейских стран, Австралии и Японии. кроме Германии против этого вооружения выступило еще несколько стран.

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