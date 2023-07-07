Германия объявила об отправке очередного пакета военной помощи. Украине Что в него входит
Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи.
В него вошли:
- еще один передвижной мост Beaver;
- еще один бронированный мостоукладчик Beaver;
- инженерная бронированная машина DACHS;
- шесть большегрузных тягачей 8x8 HX81 и к ним три полуприцепа;
- три комплекта средств радиоэлектронной борьбы;
- два противодроновых радара.
В прошлый пакет военной помощи для Украины вошли: 1 радиолокационная система среднего радиуса действия TRML-4D, 3 передвижных моста BIBER, оборудование для разминирования, несколько грузовых и патрульных машин для пограничников.
Ранее немецкое командование собиралось предоставить Украине ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard, заявил, что противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинской армии, а Германия и партнеры по НАТО сделают все возможное, чтобы помочь усилить противоракетную оборону.
Вместе с этим, Германия выступила против передачи Украине американских кассетных боеприпасов, которые запрещены конвенцией европейских стран, Австралии и Японии. кроме Германии против этого вооружения выступило еще несколько стран.