Военный аналитик Петр Черник, комментируя решение Соединенных Штатов о передаче Украине кассетных боеприпасов, отметил значительные военные преимущества такого вооружения. Площадь, которую способен охватить кассетный снаряд, сравнима с размерами футбольного поля, а его взрывающиеся субэлементы разбрасываются на этой площади с высоты 15-20 метров над землей.

Об этом сообщает Military Media Center в телеграм-канале.

Эксперт отметил, что хотя такие элементы не полностью уничтожают бронетехнику противника, они наносят ей значительные повреждения. Такое повреждение требует больших ресурсов для транспортировки и ремонта техники, что создает дополнительные трудности для противника.

Петр Черник подчеркнул, что кассетные боеприпасы значительно повысят эффективность ликвидации живой силы противника и повреждение его техники.

Однако эксперт отметил, что украинские войска будут использовать кассетные боеприпасы только в районах, где сосредоточены российские войска для прорыва оборонных линий, и не будут применять их в городской застройке.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.