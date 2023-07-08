Решение США передать Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что у нее заканчивались обычные снаряды.

Об этом заявил президент США Джо Байден в комментарии CNN.

Американский лидер также добавил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Напомним, сегодня в США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Кассетные боеприпасы вошли в список новой военной помощи для Украины, о которой объявил Пентагон.

Ранее о том, что США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов, писала газета The New York Times. Эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

Мы разбирались, что такое кассетные боеприпасы и как они изменят ситуацию на поле боя.