Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам источника телеканала, Киев также пообещал "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем".

В Госдепе США добавили, что Украина, запрашивая у США кассетные боеприпасы, обещала "использовать их ответственно".

Напомним, сегодня в США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Кассетные боеприпасы вошли в список новой военной помощи для Украины, о которой сегодня объявил Пентагон.

По данным The New York Times, США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. Эта поставка может стать "временной мерой" до увеличения производства обычных снарядов, которое ожидается весной 2024 года.

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