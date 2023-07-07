Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против применения кассетных боеприпасов.

Об этом заявил на брифинге его представитель Фархан Хак, сообщает CNN.

"Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам (ККБ), которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции", - сказал Хак.

"Поэтому, конечно, он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов", - добавил он.

Известно, что в 2008 году в столице Норвегии Осло 111 стран подписали конвенцию об отказе от кассетных боеприпасов.

США, Украина и Россия этот документ не подписывали. К конвенции присоединились страны Европейского Союза, а также Великобритания, Канада, Австралия и Япония.

Напомним, сегодня США заявили, что выделили Украине кассетные боеприпасы в новом пакете военной помощи.

Сообщалось, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призывала США не передавать Украине кассетные боеприпасы. В HRW считают, что это приведет к "страданиям гражданского населения", а их использование "почти гарантированно будет военным преступлением".

Мы разбирались, что такое кассетные боеприпасы и как они изменят ситуацию на поле боя.