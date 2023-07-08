Вслед за рядом стран Испания тоже выступила против поставок кассетных боеприпасов Украине.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет Reuters.

"Нет кассетным боеприпасам! Испания, основываясь на своей твердой решимости в отношении Украины, убеждена, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах", - сказала Роблес.

Напомним, ранее против этого решения США выступили Германия, Австрия и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В США заявили о том, что кассетные снаряды передаются из-за дефицита обычных.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призывала США не передавать Украине кассетные боеприпасы. В HRW считают, что это приведет к "страданиям гражданского населения", а их использование "почти гарантированно будет военным преступлением".

Однако сообщалось, что Украина дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Мы разбирались, что такое кассетные боеприпасы и как они изменят ситуацию на поле боя.