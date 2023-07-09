Замглавы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Штегнера. Тот раскритиковал решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов.

"Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не будут поставлять такое оружие", - написал Штегнер в своем Твиттере.

"Идите к черту со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер", - твитнул ему в ответ Мельник.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, потому что у нее заканчивались обычные снаряды. Он также добавил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.