Президент США Джо Байден мог бы закончить войну ценой Украины и через пять минут, но Киев бы не согласился.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Одно только желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа.

Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, у него было это время, но у него, наверное, были какие-то другие приоритеты, если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий.

Ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже через пять минут. Но мы бы не согласились", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине.

Британские СМИ пишут, что у Байдена остался год, чтобы решить вопрос Украины до возможного прихода Трампа к власти.