Экс-президент США Дональд Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине.

Об этом он заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Айова в пятницу.

"Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны", - заявил Трамп.

Он также в очередной раз заявил, что в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине в течение 24 часов.

"Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу", - заявил Трамп.

Он также заявил, что не принимает сторону Киева или Москвы. "Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне", - отметил он.

Напомним, британские СМИ пишут, что у Байдена остался год, чтобы решить вопрос Украины до возможного прихода Трампа к власти.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.