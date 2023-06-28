Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ужасного руководства страна может не продержаться и года.

Об этом он сказал на мероприятии федерации республиканок, которое прошло в штате Нью-Гемпшир.

"Мы - нация в упадке. Я не знаю, продержимся ли мы еще четыре года. Я думаю, даже год выжить будет весьма тяжело. Ужасные вещи происходят так быстро. Что они делают с нашей страной, очень печально", – отметил политик, имея в виду демократов.



По словам экс-президента, сейчас "страна движется в ад", в мире падает доверие к доллару, который может перестать быть мировым стандартом валюты, что станет катастрофой. По его мнению, стремление демократов к чистой энергии грозит американцам отсутствием посудомоечных машин и духовок.



"У меня много друзей, которым нравится готовить, они говорят: газовые духовки лучше электрических. Но они хотят отобрать это. Хотят отобрать ваши посудомоечные машины. Не хотят давать вам воду для посудомоечных машин. Это финальная схватка", — объявил он.



Трамп также назвал свои оппонентов из Демократической партии "разжигателями войны", заявив, что никто из них не говорит об урегулировании конфликта в Украине.

Недавно Трамп заявлял, что мир близок к ядерной войне, и обвинил в этом современных лидеров.

Также он говорил, что США движутся к новой Великой депрессии.