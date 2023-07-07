Байден настаивает, что Украине нужно провести дополнительные реформы для вступления в НАТО
Президент США Джо Байден настаивает, что Украине нужно провести "дополнительные реформы", чтобы ее приняли в НАТО.
Об этом во время брифинга заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
При этом Салливан добавил, что Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.
Продолжая тему поставок Украине кассетных боезарядов, он сказал, что они станут промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.
Также Джейк Салливан подчеркнул, что кассетные снаряды будут выделены исключительно для использования на украинской территории.
По словам Салливана, США продолжают придерживаются принципов не участвовать в конфликте России и Украины и не предоставлять украинцам вооружений для атак на РФ.
Напомним, что США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.
Также мы писали о том, что в Белом доме считают, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО.
И что в итоговом коммюнике после саммита НАТО в Вильнюсе оценят стремление Киева вступить в Альянс.