Президент США Джо Байден настаивает, что Украине нужно провести "дополнительные реформы", чтобы ее приняли в НАТО.

Об этом во время брифинга заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом Салливан добавил, что Джо Байден будет рад возможности встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

Продолжая тему поставок Украине кассетных боезарядов, он сказал, что они станут промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.

Также Джейк Салливан подчеркнул, что кассетные снаряды будут выделены исключительно для использования на украинской территории.

По словам Салливана, США продолжают придерживаются принципов не участвовать в конфликте России и Украины и не предоставлять украинцам вооружений для атак на РФ.

Напомним, что США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Также мы писали о том, что в Белом доме считают, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО.

И что в итоговом коммюнике после саммита НАТО в Вильнюсе оценят стремление Киева вступить в Альянс.