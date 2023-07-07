Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО.

Об этом заявил в пятницу, 7 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

"Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует", - сказал он.

"Кроме того, они (украинцы - Ред.) находятся посреди войны. Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть", - добавил Кирби.

Напомним, сегодня постпред США в НАТО Джулианна Смит заявила, что итоговое коммюнике стран НАТО после саммита в Вильнюсе затронет тезис о возможном вступлении Украины в Североатлантический Альянс.

Тем временем Украина настаивает, чтобы на саммите в Вильнюсе ей озвучили приглашение в НАТО с открытой датой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, однако приглашение - нет.

Ранее из НАТО поступали сигналы, что приглашения на этом саммите озвучено не будет.

А американские эксперты призвали президента США Джо Байдена не брать Украину в Альянс.