Президент Украины записал вечернее обращение к народу накануне завтрашнего саммита НАТО в Вильнюсе, в рамках которого состоится первое заседание Совета Украина-НАТО.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал об ожиданиях от саммита НАТО: Украине нужен четкий сигнал о принятии ее в НАТО. По его словам, большинство альянса за это, де факто Украина уже в НАТО, теперь вопрос только в формулировке. Также сообщил, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи по темам военной помощи – прежде всего, ПВО, а также вооружения для передовой.

Тем временем война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

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