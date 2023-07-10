Украина призывает Германию не блокировать украинскую заявку на вступление в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ARD, пишет Tagesschau.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, допущенных бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2008 году. За скорейшее вступление Украины в НАТО уже высказалось подавляющее большинство членов НАТО", - сказал дипломат.

Напомним, сегодня немецкое издание Bild сообщило, что Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО. ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом "Плана действий по членству", который был принят ещё в 2008 году. Он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев на пути в НАТО.

Также в Германии и США против выступления Владимира Зеленского с трибуны саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украину согласились принять в Альянс по упрощенной процедуре. Хотя сроков вступления обозначено не было. Также пока никто из стран-членов НАТО не говорит о том, что на саммите будет озвучено официальное приглашение Украины к вступлению в Альянс.

Мы анализировали, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.