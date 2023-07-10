Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО. ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом "Плана действий по членству", который был принят ещё в 2008 году. Он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев на пути в НАТО.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на секретный внутриправительственный документ, который оказался в распоряжении редакции. Это подтверждают и источники издания.

При том США готовы отказаться от ПДЧ, но при условии проведения реформ, а позиция Германии более жесткая: никаких формулировок о приглашении или о "законном месте Украины в НАТО" в итоговом документе по завершению саммита.

Такая позиция Берлина вызывает недовольство других союзников.

По данным BILD, еще одна встреча и попытка найти компромисс состоится сегодня в Вильнюсе. А завтра уже стартует саммит.

Ранее Кулеба заявил, что Украину согласились принять в Альянс по упрощенной процедуре. Хотя сроков вступления обозначено не было. Также пока никто из стран-членов НАТО не говорит о том, что на саммите будет озвучено официальное приглашение Украины к вступлению в Альянс.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после завершения войны.