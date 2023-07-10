Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после завершения войны.

Об этом пишет издание Аnadolu.

"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", - цитирует Эрдогана.

Он добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО.

Напомним, что Эрдоган поддержал членство в НАТО еще на встрече с Зеленским на выходных.

Ранее Кулеба сообщил, что члены НАТО согласились принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре.

Также во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию, Болгария официально поддержала членство Украины в НАТО. Таким образом, Болгария стала 22-м государством, с которым Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Тем временем Британия и Польша поддержали упрощенною процедуру вступления Украины в НАТО, аналогичной той, которая была использована при присоединении Швеции и Финляндии.

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