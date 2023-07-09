Позиции США и Германии по поводу вступления Украины в Североатлантический Альянс "несколько смягчились" накануне саммита НАТО, и Восточной Европе удалось добиться некоторых уступок.

Об этом пишет издание Politico.

В связи с изменением взглядов Вашингтона и Берлина ожидается, что союзники НАТО на саммите "превзойдут туманное обещание Альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом".

Тем не менее есть группа скептиков, которые хотят, чтобы к заявке Украины на членство были применены некие условия, сказал высокопоставленный центральноевропейский дипломат. И даже у некоторых публично поддерживающих Украину правительств есть "невысказанные сомнения". В частном порядке они разделяют опасения США о том, что приглашение Киева присоединиться к Альянсу может подтолкнуть Владимира Путина к более крайним мерам. Другие считают, что приглашение Украины в НАТО должно быть частью потенциальных мирных переговоров.

Кроме того, существует постоянная неопределенность в том, чем закончится война.

"Согласится ли Украина на прекращение огня, если, например, Россия сохранит за собой Крым? И если да, то может ли она вступить в НАТО?" - задаются вопросом собеседники издания.

Они считают запутанной задачу определения перспектив членства Украины, в то время как линии фронта все еще меняются.

"Я не могу представить реалистичные дебаты о членстве для страны, которая частично оккупирована, поэтому все будет зависеть от состояния дел, когда закончатся боевые действия", - заявил изданию один из западных дипломатов.

При этом союзники, добавил он, "не хотят давать Путину сигнал о том, что ничего не произойдет, если война продолжится".

Вчера Байден заявил о том, что членство в НАТО для Украины преждевременно.

Мы детально разбирались в ситуации вокруг саммита НАТО.