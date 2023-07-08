Президент США Джо Байден заявил о том, что членство в НАТО для Украины преждевременно. И даже после войны Киев может рассчитывать лишь на военную помощь по типу Израиля.

В интервью CNN американский президент сказал, что Альянс сможет рассмотреть вопрос о вступлении Украины только после окончания войны с Россией.

"Я не уверен, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать Украину в альянс или нет сейчас, в разгар конфликта. Но, если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так", – пояснил Байден.

Отметим, что Украина не требует немедленного приема в НАТО. Киев предлагает Альянсу объявить сейчас о сроках его вступления (например, после завершения войны). Но в США против даже такого варианта.

Вместо НАТО, говорит Байден, Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели.

"США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя", - сказал президент США.

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