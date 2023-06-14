США собираются предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по "израильской модели".

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, эту идею уже обсуждают помощники президента США с членами Конгресса.

Данная модель подразумевает долгосрочные обязательства США по обеспечению безопасности Украины.

"По словам представителей администрации, идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и обучения в Киев не прекратится, а также исключить политику из эпизодических дебатов о том, сколько помощи оказать Украине в ближайшие шесть месяцев или год", - пишет издание.

NYT отмечает, что Владимир Зеленский настаивает именно на членстве в НАТО. Эта тема обсуждалась также на вчерашней встрече Байдена и генсека НАТО Столтенберга.

Последний предложил президенту США компромиссное предложение, в котором НАТО согласилось бы с тем, что Украине, испытанной в боевых действиях с оборудованием и подготовкой НАТО, не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство, прежде чем она сможет присоединиться, сказал изданию высокопоставленный чиновник США.

"Другие официальные лица заявили, что это вызовет вопросы о том, что заменит этот процесс, включая получение гарантий того, что Украина, имеющая коррупционную историю и находящаяся на военном положении, не станет авторитарной", - говорится в материале.

Напомним, накануне Столтенберг не смог назвать точные сроки вступления Украины в НАТО, но заверил, что это случится.

Также мы писали о том, что в Минобороны заявили, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.