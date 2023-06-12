Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом он написал в своем телеграм-канале поздно вечером 11 июня.

"Завершили поздний и, как всегда, продуктивный разговор с Анджеем Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта", - сказано в посте.

Ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что вступление Украины в НАТО поддержали 20 членов Североатлантического альянса из 31. При этом не все страны, подписавшие "натовскую" декларацию для Украины, высказались за немедленный прием.

А заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов сообщил, что Украина на вильнюсском саммите должна получить алгоритм вступления в НАТО. По словам Гаврилова, на саммите в июле страны НАТО "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано". Он не думает, что будут большие проблемы с принятием решения по Украине.