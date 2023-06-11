Вступление Украины в НАТО поддержали 20 членов Североатлантического альянса из 31. Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"По состоянию на сегодня уже имеем формализацию членства Украины в Альянсе с 20-ю государствами-членами", - сообщил Жовква, упомянув Канаду и Румынию в качестве стран, подписавших соответствующую декларацию.

Отметим, что не все страны, подписавшие "натовскую" декларацию для Украины, высказались за немедленный прием.

Например, приехавший вчера в Киев премьер Канады выступил только за повышение статуса Комиссии Украина - НАТО до уровня Совета (то есть, повторил официальную риторику Альянса).

Кроме того, всего в блоке 31 страна, поэтому как минимум 11 государств ещё не определились. Решения в НАТО принимаются консенсусом (если хотя бы один член против, решение не принято).

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал вступление Украины в НАТО гарантиями безопасности и ключевым фактором для окончания войны.

Ранее в Минобороны заявили, что Украина получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Тем временем война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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