В субботу, 10 июня, в Киев приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Официально о его визите пока не сообщалось.

Фото и видео канадского премьера в столице Украины появились в соцсетях.

Это второй визит Трюдо в Киев с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последний раз Трюдо посещал Украину в мае 2022 года.

Ранее Трюдо обещал укрепить военную поддержку Украины и обучить украинских пилотов.

Напомним, 11 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду на самолете со смайликами. Так он просил дать Украине истребители F-16.

Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.