Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог назвать точные сроки вступления Украины в НАТО, поскольку страна находится "в разгаре войны". Однако заверил, что это случится.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

На вопрос президента Владимира Зеленского: "Сколько жизней украинцев стоит фраза "Украина будет в НАТО после войны, после того, как станет безопасно?". Столтенберг ответил, что победа Украины сейчас важнее, чем перспектива членства в НАТО.

"Я понимаю, что он настаивает на четком графике вступления в НАТО. В то же время я полагаю, что невозможно назвать точные сроки, когда мы находимся разгаре войны. И я думаю, что все союзники также очень ясно заявят, что наиболее неотложная задача сейчас - это обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства, даже если нам потребуется оказать больше военной поддержки. Поскольку если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", - сказал генсек.

Ранее президент Латвии сообщил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является отсутствие у членов Альянса понимания, "что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте статьи 5".

А в Офисе президента говорят, что вступление Украины в НАТО поддержали 20 членов Альянса из 31.