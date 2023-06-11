Глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон заявил о попытках России препятствовать вступлению Швеции в НАТО.

Об этом он сказал в интервью изданию SVT.

По его словам, Россия направляет усилия и ресурсы на влияние на общественное мнение и процесс принятия решений в Швеции, особенно важных для страны, таких как демократия и выбранный образ жизни.

Нильссон отметил, что российские гибридные операции против Швеции ведутся как самим государством Россией, так и его полномочными представителями.

Примером такого воздействия на Швецию Нильссон считает публичные заявления официальных лиц РФ о "военно-технических мерах" в случае вступления Швеции в НАТО. Также он заявил, что в течение прошлого года на ряде охраняемых объектов в Швеции были задержаны иностранцы и переданы полиции.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО.

Также "Страна" писала, как МИД Швеции вызвал посла РФ после скандальных заявлений о вступлении страны в НАТО.