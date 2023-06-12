Встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на которой должна обсуждаться поддержка Украины, перенесена из-за больного зуба американского лидера.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, президент США Джо Байден должен был сегодня встретиться в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, однако встречу пришлось перенести на вторник из-за незапланированного посещения Байденом стоматолога. Президенту США проведут процедуру депульпирования больного зуба.

Тем временем, терапевт Байдена доктор Кевин О'Коннор сообщил, что в Белый дом экстренно прибыла "команда стоматологов". Рентген больного зуба президента США показал, что проблема в корневом канале нижнего правого премоляра. Врачи провели лечебную процедуру, которую Байден "перенес хорошо и без осложнений".

Врач отчитался, что президент продолжает ощущать дискомфорт, его лечение завершат уже сегодня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что ключевыми темами встречи Байдена со Столтенбергом будут предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе и поддержка Украины в ее противостоянии РФ.

Напомним, на днях США объявили о новой военной помощи для Украины на два миллиарда долларов. Туда войдут системы ПВО и боеприпасы.