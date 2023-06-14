Украине не назовут конкретные сроки вступления в НАТО на вильнюсском саммите в июле.

Об этом пишет британская The Guardian.

Вместо сроков вступления в НАТО Киеву могут предложить более короткий путь, "отражающий консенсус ключевых партнеров западного оборонного альянса". Но он "разочарует президента Владимира Зеленского".

Члены НАТО предложат Украине "постконфликтные гарантии безопасности". Они, вероятно, будут иметь форму широких обязательств по защите Украины, которые, однако, не включат формулировки о поставках оружия (то есть в Альянсе оставят этот вопрос на свое усмотрение).

Тем не менее, как ожидается, в рамках этих обязательств Запад продолжит поставлять Украине боеприпасы и помогать украинским вооруженным силам.

Что же до членства в Альянсе, то формально дверь в него закрыта не будет. Из конкретных шагов на саммите Киеву позволят вступать в НАТО без плана действий по членству. То есть в случае приглашения в блок Украина сможет вступить в него практически сразу. Вопрос только, когда это приглашение поступит - никаких сроков озвучено, скорее всего, не будет.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получит "четкий сигнал, что ее будущее в НАТО".

А канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украине необходимы "гарантии безопасности", а не членство в НАТО.