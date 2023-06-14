Украина на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получит "четкий сигнал, что ее будущее в НАТО".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, которое подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал генсек.

По его словам, консультации по поводу принятия Украины продолжаются.

"Я уверен, что мы найдем хорошее решение на этом саммите", - сказал он, дав понять, что пока союзники не согласовали позицию относительно механизма движения Украины в НАТО.

Также он рассказал о возможности создания совета Украина - НАТО.

"Если союзники договорятся создать совет НАТО – Украина, это означало бы, что это будут 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решение", – сказал Столтенбрег.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США собираются предложить Украине вместо членства в НАТО 10-летнюю программу военной поддержки по "израильской модели". Но западные союзники давят на Вашингтон с призывом дать Украине четкий план и график вступления в альянс.

Вчера Столтенберг не смог назвать сроки вступления Украины в НАТО, поскольку страна находится в разгаре войны.