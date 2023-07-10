Президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО с трибуны вильнюсского саммита, но США и Германия выступили против.

Об этом пишет BILD со ссылкой на источники.

"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", - утверждает издание.

По данным BILD, вступление Украины в НАТО поддерживают страны Балтии, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция.

Против выступают США и Германия, блокируя такое решение и оказывает давления на остальные страны.

Дипломат сказал BILD, что Берлин и Вашингтон хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году". То есть поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.

Напомним, что ранее СМИ писали, что озвучат на саммите НАТО для Украины. Предполагается, что это будет декларация с обязательствами.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский пока не подтвердил, что поедет на саммит НАТО в Вильнюс.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности, а не членство в НАТО.

А президент США Джо Байден заявил, что членство в НАТО для Украины преждевременно.