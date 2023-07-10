Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент "все еще думает об этом".

Об этом пишет ABC News после интервью с обоими политиками.

"Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл", - сказал Зеленский.

При этом он дал понять, что скорее всего приедет на саммит.

На вопрос журналистки: "Звучит так, что вы вряд ли поедете" Зеленский ответил: "Почему? Я думаю, что мы сделаем много работы".

"Мы работаем с партнерами над гарантиями безопасности, работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита НАТО. И мы бы хотели, чтобы все решения были приняты в течение саммита. В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что не хочет ехать в Вильнюс "ради развлечения".

Ранее Зеленский говорил, что не поедет на саммит, если там не прозвучит четкого приглашения вступить в НАТО.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг уже сообщил, что украинский президент прибудет на заседание Совета Украина - НАТО 12 июля.

Накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что финального решения об участии Владимира Зеленского в саммите НАТО еще нет, а источник "Страны" в Офисе президента сообщил, что решение о поездке будет приниматься в самый последний момент.

Мы анализировали, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.