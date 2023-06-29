Владимир Зеленский приедет в Вильнюс на саммит НАТО только при условии, что там "будет результат".

Так сформулировал позицию президента в интервью Reuters замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него нет причин и времени ехать", - заявил Жолква.

На вопрос, каково условие участия Зеленского, Жовква процитировал речь президента в парламенте, в которой тот говорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", – сказал Жовква.

Жовква указал на случаи Финляндии и Швеции, которые подали заявку на членство в прошлом году. С тех пор Финляндия уже стала членом.

"Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявки на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявки… пригласив их вступить в НАТО", - напомнил он.

Ранее сам Зеленский говорил, что власти Украины не будут присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если там не прозвучит обещаний принять страну в Альянс после войны.

Между тем вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для начала любой дискуссии о вступлении в Альянс Украине сперва нужно одержать победу над РФ.