Финального решения об участии президента Владимира Зеленского в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, еще нет.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

"Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, до конца не понимаем решений, которые будут физически возложены на стол", – сказала Стефанишина.

"Моделируем ситуацию: Вильнюс, проходит заседание Совета Украины - НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", – добавила она.

По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит.

Слова вице-премьера подтвердил и источник "Страны" в Офисе президента.

"Решение будет принято в самый последний момент", - сказал источник.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в принятии единого решения членами Альянса по вопросу Украины. Однако президент США Джо Байден высказал другое мнение. Он заявил, что внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в Альянс прямо сейчас.

Мы разбирались, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.