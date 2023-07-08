Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал стремление Украины стать членом НАТО.

"Украина, без сомнения, заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган.

Также глава Турции заявил, что его государство будет продолжать оказывать поддержку Украине во всех сферах и делать все для того, чтобы помочь нашему государству после завершения войны.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

"Впрочем, с учетом того, что вступления Украины в НАТО до окончания войны точно не будет, а Байден уже дал понять, что членство Украины в Альянс преждевременно, заявление Эрдогана мало что меняет. Скорее это выглядит как жест вежливости в адрес президента Зеленского. А заодно, возможно, и "шпилька" в адрес Швеции, чье вступление в НАТО Турция уже год блокирует из-за нежелания шведов выполнять требования Эрдогана по выдаче курдов и прочих турецких оппозиционеров", - анализирует заявление президента Турции наш телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 7 июля Зеленский прилетел в Турцию, чтобы встретиться на переговорах с Эрдоганом.

До этого президент Украины прибыл в Словакию, которая вскоре передаст Украине 16 гаубиц.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.