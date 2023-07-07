Президент Турции Реджеп Эрдоган предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании военного конфликта в Украине.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Издание пишет, что на сегодняшней встрече в Стамбуле также речь пойдет об обмене пленными между Россией и Украиной. Турция, как и раньше готова предложить свою помощь в этом вопросе.

По данным автора материала, турецкий лидер также планирует поднять вопрос о продлении зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.

Ранее Эрдоган уже предлагал провести встречу Путина и Зеленского в Турции. Местные журналисты предполагают, что он вновь выступит с такой инициативой.

Ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл в Словакию, которая вскоре передаст Украине 16 гаубиц.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.