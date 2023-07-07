Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле, вероятно, проведет переговоры с главй Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает турецкий телеканал Haber.

В Кремле такую возможность подтвердили и заявили, что будут "внимательно следить" за сегодняшней встречей президентов Турции и Украины.

"Нам будет интересно узнать о ее итогах. Не исключаем контактов Путина и Эрдогана в обозримой перспективе. Неоднократно заходила речь и об очных контактах", - сказал Песков.

К слову, в середине июня в Москве сообщали, что Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги, но конкретные сроки еще не обсуждались.

Вчера мы писали, что Зеленский встретится с Эрдоганом сегодня. Ожидается, что Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители.

Встреча пройдет перед истечением срока действия зерновой сделки 17 июля. Вероятно, на ней речь пойдет и об этом.

На днях в МИД РФ в очередной раз заявили, что оснований для продления зерновой сделки после 17 июля "при текущей позиции Запада и молчании ООН" нет.