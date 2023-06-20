Россия считает, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Слова дипломата приводят российские СМИ.

При этом Вершинин не исключил новых контактов с ООН по вопросу вывоза зерна.

"Мы их [контактов с ООН] не исключаем, но мы продолжаем делать то, что мы сказали: мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", - сказал он.

Вершинин добавил, что Москва не отказывается от одного из своих главных требований для продления соглашения: возобновления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, который ранее был взорван.

Отметим, что в мае, когда истекал очередной срок зерновой сделки, РФ также заявляла, что ее не продлит, если не будут выполнены ее условия, однако в итоге все же ее продлила.

При этом, как заявляет Украина, сделка сейчас фактически заблокирована из-за очень медленной проверки судов представителями РФ.

Ранее мы подробно разбирали, что будет дальше с зерновым коридором, который сейчас блокирует РФ.