В Кремле заявили, что у "зерновой сделки" шансов нет.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что у сделки нет перспектив, поскольку ее часть, касающаяся российской продукции, до сих пор не выполнена.

Отметим, что срок действия "зерновой сделки" заканчивается 18 июля.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сейчас думает о том, чтобы выйти из "зерновой сделки", так как ее условия по продлению соглашения не выполняются.

А министр аграрной политики Украины Николай Сольский сказал, что Россия максимально тормозит "зерновой коридор". Однако ранее он говорил, что у Киева есть некий "план Б" на случай выхода России из "зерновой сделки". По его словам, Украина предложит страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новой сделке.

В конце мая ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, пытаясь спасти "зерновую сделку".

Мы подробно анализировали, что будет дальше с "зерновым коридором", который сейчас блокирует РФ.