Министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране" рассказал о перспективах продления зерновой сделки.

"Пока тяжело прогнозировать. Все работают. Условия России публично озвучены, у нас есть своя позиция. Я не могу сказать, что будет после 18 июля. Посмотрим. Сейчас Россия максимально тормозит "зерновой коридор". Они не подтверждают корабли, каждый день какие-то новые правила: пропускают один корабль в день или один корабль раз в два дня. Это очень медленный темп", — сообщил Сольский.

Между тем президент РФ Владимир Путин во время общения с российскими военкорами сказал, что Москва сейчас думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки, так как ее условия по продлению соглашения не выполняются.

"Также коридор для кораблей используется Украиной для атак морских дронов", - заявил Путин.

Ранее Сольский говорил, что у Киева есть некий "план Б" на случай выхода России из зерновой сделки. По его словам, Киев предложит страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новой сделке.

Мы подробно анализировали, что будет дальше с зерновым коридором, который сейчас блокирует РФ.