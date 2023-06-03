У Киева есть "план Б" на случай выхода России из зерновой сделки. Об этом агентству Reuters заявил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

Если это будет продолжаться, "мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН", - заявил Сольский.

По его словам, Киев предложит страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новой сделке. "План Б… исключает четвертую сторону (Россию) в этих отношениях", - сказал он.

Сольский сообщил, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов - для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что почти произошло (уже) фактически, то перевозчики могут пройти (через) этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства", — заявил Сольский.

Также судовладельцы могут иметь "достаточно сильную" уверенность в том, что украинские военные и их ПВО "могут выполнять свою работу".

Последняя ремарка, нельзя исключать, относится к заявлению России о том, что она потопила в Одесском порту корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко" (Украина этого не подтверждала). Напомним, РФ стала пропускать меньше украинских судов через порт Южный, требуя разблокировать транзит аммиака.

Как писала "Страна", в РФ требуют выполнить все условия зерновой сделки, в том числе подключить "Россельхозбанк" к SWIFT.